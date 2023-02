Réforme des retraites : pour exister dans la contestation, le RN mise sur les villes moyennes

Sur le terrain, le Rassemblement National est persona non grata dans les cortèges des grandes villes. Nouvelle tactique, le RN se reporte alors sur les villes moyennes, là où son électorat est le plus important. Dans un courrier envoyé hier à ses troupes, Jordan Bardella alerte : "la mobilisation de tous est essentielle", écrit le président du parti.

À la veille d’une nouvelle journée de mobilisation dans la rue, où seront notamment présents syndicats et élus de gauche, le Rassemblement National (RN) lance une sorte de contre-offensive et compte bien asseoir sa présence dans les espaces de contestations contre la réforme des retraites. Les adhérents du parti à la flamme ont donc prévu de déambuler dans les rues pour tracter et coller des affiches. La coalition de la Nupes accaparait à ce stade une grande partie des débats dans l'hémicycle avec près de 18.000 amendements déposés à l'Assemblée.

Les militants RN très présents sur le terrain

Et parmi les actions lancées ce week-end sont prévues des réunions, comme à Nîmes dimanche, où seront présents les quatre députés RN du département. Yoann Gillet, député du Gard, sera au rendez-vous : "C'est une manière pour celles et ceux qui le souhaitent de se mobiliser autrement. Nos électeurs sont très mobilisés contre cette réforme qui est injuste à la fois dans les manifestations, parce que certains y vont aussi. Mais aussi parce qu'il prêche la bonne parole en allant convaincre autour d'eux. Et puis en venant aussi à nos réunions publiques. Et là, je suis convaincu que nous aurons beaucoup de monde dimanche."

Le parti compte ainsi capitaliser sur l'impopularité du projet de loi dans l'opinion, comme le résume un député : "On a été élu pour mettre en échec cette réforme".