INFO EUROPE 1 – Retraites : entre 580.000 et 800.000 personnes attendues en France ce samedi

Ce sera la première journée de mobilisation organisée un samedi depuis le début du mouvement de contestation de la réforme des retraites. De sources policières, on anticipe la présence de 580.000 à 800.000 personnes dans les cortèges ce samedi partout en France, dont 80.000 à 100.000 manifestants pour la capitale.

Selon les informations d’Europe 1, le renseignement territorial prévoit des cortèges fournis à Toulouse et Nantes où plus de 22.000 manifestants devraient descendre dans la rue. Caen, Montpellier, Angers, Rennes et Lille devraient aussi être parmi les villes françaises les plus mobilisées.

60% des actions en milieu de matinée

Plus de 60% des manifestations se tiendront en milieu de matinée. Mais dans les grandes agglomérations (Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes et Rennes), les cortèges s’élanceront en début d’après-midi.

Cette nouvelle journée devrait drainer des catégories socio-professionnelles plus larges avec la présence de familles et de salariés du secteur privé qui n’ont pas pu se mobiliser précédemment du fait de la programmation des journées sur des jours en semaine. Les syndicats espèrent une participation large de la société civile, malgré les congés d’hiver des zones A et B.

Pour rappel, lors de la première journée le 19 janvier, les services de renseignement prévoyaient entre 550.000 et 750.000 personnes (221 actions), le 31 janvier 1 million à 1,2 million (240 actions) et le 7 février 900.000 à 1,1 million de personnes (190 actions).