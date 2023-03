Réforme des retraites : le gouvernement veut croire qu'il évitera le 49.3

Si un texte est rédigé à l'amiable entre les sept députés et sept sénateurs de la commission mixte paritaire (CMP), la prochaine étape sera le vote devant les deux chambres, l'une après l'autre. Au Sénat jeudi matin et dans l'après-midi à l'Assemblée nationale. Mais les partisans de la réforme des retraites ne sont pas assurés d'être en majorité. Résultat : l'article 49.3 pourrait bien être dégainé.

Le vote privilégié au 49.3

L'exécutif privilégie toujours le vote au 49.3. "Une majorité existe", assure Elisabeth Borne. "Nous voulons un vote, chacun prendra ses responsabilités", insiste un poids lourd de la macronie. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran maintient cette position. "Plus que jamais, le gouvernement cherche à ce qu'une majorité naturelle puisse soutenir cette réforme urgente, cruciale pour notre pays. La Première ministre l'a dit, je reprendrai ces mots, le vote pour le projet que nous portons n'est pas un soutien au gouvernement, encore moins un blanc-seing. Ce n'est pas un vote d'adhésion, mais un vote de responsabilité", a-t-il lancé à la sortie du conseil des ministres.

Des députés attendent de connaître le texte issu de la CMP avant de se positionner

La possibilité de recours au 49.3 n'a d'ailleurs pas été évoquée ce matin en Conseil des ministres, précise Olivier Véran. Reste qu'à ce stade, le gouvernement n'a pas l'assurance d'obtenir la majorité absolue dans l'hémicycle. Beaucoup de députés indécis attendent encore de voir ce qui ressortira de la commission mixte paritaire avant de se positionner. "On aura une vision plus précise demain", tempère un conseiller. Autrement dit, si aujourd'hui l'exécutif fait savoir qu'il veut aller au vote, la décision finale sera prise cette nuit, voire demain matin. Et si jamais le compte n'y est pas là, le 49.3 pourrait être actionné. Il faudrait alors qu'Emmanuel Macron convoque un nouveau conseil des ministres jeudi.