Réforme des retraites : le gouvernement se prépare à une semaine décisive

ON DÉCRYPTE

Pour le gouvernement, confronté à une forte mobilisation contre son projet de réforme des retraites, la semaine prochaine sera décisive. Alors que les transports publics sont perturbés depuis le 5 décembre, et que les syndicats appellent à une nouvelle grande journée de grèves et de mobilisation mardi, le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye et la ministre de la Santé Agnès Buzyn doivent en effet rendre ce jour-là les conclusions de la concertation relancée en septembre, avant qu'Édouard Philippe présente l'architecture de la réforme mercredi. Pourtant, du côté de l'exécutif, on se dit "calmes et sereins".

En effet, aussi bien à l'Élysée, à Matignon ou encore chez les ministres, tout le monde s’affiche déterminé à mener à bien ces négociations malgré la pression des manifestations. "On ne fait pas une réforme des retraites sans mettre les gens dans la rue", rappelle régulièrement le Premier Ministre en privé.

"Mercredi, on pourra rassurer beaucoup de monde"

Les prochaines heures seront donc dédiées aux ultimes discussions et aux derniers arbitrages. "Mercredi, on pourra rassurer beaucoup de gens, notamment les professeurs et les femmes", promet un proche d'Édouard Philippe. Le Premier ministre a promis qu'il livrerait mercredi prochain "l'intégralité du projet du gouvernement".

Dans l'entourage du Premier Ministre, on martèle qu'il y a encore des choses à négocier, notamment sur les transitions ou la pénibilité. Et qu’importe si le calendrier choisi par l’exécutif crée pour le moment surtout de l’inquiétude chez une partie des Français, ainsi qu'un angle d’attaque pour l’opposition et les syndicats. "Si on accélérait les annonces, vous pensez vraiment que la CGT retirerait son préavis de grève ?", ironise un conseiller.