Réforme des retraites : «Il faut la faire dans les trois ans», estime Jean-Pierre Raffarin

La réforme des retraites va-t-elle réellement se faire ? Pour le moment, le président et le gouvernement semblent en effet préférer se concentrer sur d'autres sujets, notamment l'école, la santé, la transition écologique et la lutte contre l'inflation. Pour l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, c'est dans la première partie de son second quinquennat qu'Emmanuel Macron doit mettre en place cette réforme, qui se présente comme l'une des mesures fortes du programme du "président candidat" durant sa campagne.

"Il faut faire la réforme dans la première partie du quinquennat"

"Je reste optimiste et je pense qu'il faudra la faire dans la première partie du quinquennat car, lors de la seconde partie, ce sont les prochaines élections qui déterminent la vie politique. C'est dans les trois ans qui viennent qu'il faut faire cette réforme", a souligné Jean-Pierre Raffarin au micro d'Europe 1 ce mercredi.

Pour l'ancien Premier ministre, le fait qu'Emmanuel Macron attende les résultats des élections législatives avant de remettre ce dossier sur la table est une bonne chose. "Il a besoin d'une majorité. Il ne faudrait pas ajouter le désordre à la crise. Il faut au contraire aujourd'hui avoir du sang froid pour préparer les réformes très importantes qui arrivent. Notre pays a besoin de réformes car si nous poursuivons les logiques qui sont en place depuis l'an 2000, nous avons l'extrémisme de droite ou de gauche au pouvoir le prochain coup."

Élisabeth Borne, "un atout" pour la réforme

Selon lui, la nomination d'Élisabeth Borne au poste de Première ministre devrait également permettre de négocier sur le dossier. "Une réforme des retraites se négocie avec les partenaires sociaux et Élisabeth Borne a cette expérience sociale, cette aptitude. C'est l'un des atouts de sa nomination", a souligné l'ancien Premier ministre.