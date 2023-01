Réforme des retraites : en visite en Espagne, Emmanuel Macron tente de prendre de la distance

Alors que les syndicats s'apprêtent à arpenter les rues de France ce jeudi, pour s'opposer au projet de réforme des retraites, Emmanuel Macron tente la contre programmation. Le président de la République, accompagné de onze membres du gouvernement, est en Espagne, où il signera en début d'après-midi un traité d'amitié pour renforcer les liens entre les deux pays.

"Nous n'avions pas de marges de manœuvre pour modifier la date de ce sommet", explique l'Élysée, qui se dit "pas totalement maître du calendrier". En revanche, la délégation accompagnant le président a été modifiée. Ainsi, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ne se rendra pas finalement à Barcelone, l'entourage d'Emmanuel Macron estimant qu'il a mieux à faire à Paris.

Elisabeth Borne reste en France

Et d'autres ministres concernés par le mouvement social pourront écourter le programme pour rentrer plus tôt en France, comme par exemple le ministre des Transports Clément Beaune ou de son collègue de l'Intérieur, Gérald Darmanin. De son côté, la Première ministre Élisabeth Borne suivra le mouvement social depuis Matignon et pourrait éventuellement prendre la parole en fin de journée, explique un conseiller.

Mais, sauf surprise, Emmanuel Macron, lui, ne devrait pas s'exprimer sur les retraites depuis Barcelone.