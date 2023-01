Réforme des retraites : Emmanuel Macron reste au-dessus de la mêlée

À la veille d'une mobilisation qui s'annonce massive contre la réforme des retraites, le gouvernement se prépare à être en première ligne. Emmanuel Macron opte pour une autre stratégie : rester au-dessus de la mêlée. Ce jeudi, le chef de l'État sera à Barcelone, un déplacement prévu de longue date dans l'agenda présidentiel.

En coulisses, le président de la République distille sa fermeté et laisse entendre qu'il ne reculera pas. Emmanuel Macron n'a pas prononcé un mot sur les retraites en public depuis ses vœux du 31 décembre. Selon les informations d'Europe 1, il n'est pas question de rompre ce silence dans les jours à venir. Aucune intervention particulière n'est prévue.

"Il va falloir marcher sur des œufs"

Emmanuel Macron laisse sa Première ministre et sa majorité mettre les mains dans le cambouis et gérer le débat public. "Il se concentre sur le temps long et la cohérence d'ensemble de sa présidence", explique un conseiller de l'exécutif. "Cette posture en retrait permettra au chef de l'État d'intervenir avec plus de force si la crise s'éternise", analyse un poids lourd de la macronie, qui n'exclut pas un long mouvement social et des blocages majeurs pendant deux mois.

Pour Emmanuel Macron, tout l'enjeu est d'être endurant et de faire preuve d'une prudence maximale. "Il va falloir marcher sur des œufs, être capable de garder ses nerfs dans la durée, tenir sa langue et éviter le moindre dérapage qui pourrait mettre le feu aux poudres", résume un ministre.