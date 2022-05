Réélection : ce que l'on sait de l'investiture d'Emmanuel Macron samedi

Une cérémonie qui n'aura lieu que samedi, mais qui se veut déjà sobre. Contrairement à son investiture du 14 mai 2017, Emmanuel Macron ne remontera pas l'avenue des Champs Élysées. Il ne se rendra pas non plus à l'Hôtel de Ville de Paris, se contentant du minimum protocolaire. Car Emmanuel Macron veut s'inspirer des deux derniers présidents réélus, François Mitterrand en 1988 et Jacques Chirac en 2002. Ainsi, dans la salle des fêtes de l'Élysée, la cérémonie débutera par la proclamation des résultats officiels de l'élection par le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius.

Une date d'investiture choisie

Emmanuel Macron sera reconnu Grand-Maître de la Légion d'honneur devant le grand collier en or de l'ordre représenté sur un coussin. Puis il prononcera son discours d'investiture à midi. Le président réélu sortira dans les jardins de l'Élysée pour passer en revue les troupes.

Deux kilomètres plus loin, à l'Hôtel des Invalides, 21 coups de canon seront tirés. Tradition héritée de l'Ancien Régime. Le second mandat d'Emmanuel Macron débutera donc ce 7 mai 2022. Une date qui n'a pas été choisie au hasard. Le président souhaitait que cette cérémonie ait lieu avant le 9 mai, date du jour de la victoire de la Seconde Guerre mondiale en Russie, et qui fait craindre au locataire de l'Élysée une offensive russe importante en Ukraine.