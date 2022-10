«Quid des laissez-passer consulaires ?» : après le meurtre de Lola, Marine Le Pen fustige les failles du système

"Lola, c'est le meurtre barbare de trop", a lancé Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l'Assemblée nationale, au micro d'Europe 1. Invitée de la matinale, la députée du Pas-de-Calais est revenue sur le meurtre de Lola, collégienne de 12 ans, retrouvée dans une malle dans la cour de son immeuble vendredi dernier. La meurtrière présumée est une femme de 24 ans, d’origine algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français. Sous le coup d'une OQTF - obligation de quitter le territoire français - elle aurait dû rejoindre l'Algérie le 21 septembre dernier. Une situation"récurrente" que dénonce Marine Le Pen sur Europe 1.

"Cela fait plusieurs fois, trop de fois, que des étrangers en situation irrégulière, bien souvent sur le coup d'une OQTF, commettent des crimes terribles", a-t-elle déclaré. "Je ne vais pas faire la liste mais les deux filles de la gare Saint-Charles égorgées, le prêtre de Nantes assassiné... La liste est trop longue et Lola, c'est le meurtre barbare de trop."

"On est dans une situation avec une personne de nationalité algérienne, Madame Borne vient de rentrer d'Alger où elle est partie avec 15 ministres. On peut poser des questions ou on n'a pas le droit ? Quid des laissez-passer consulaires ?", s'interroge-t-elle. "J'aimerais savoir ce qui a été décidé par Madame Borne en Algérie, quel est le niveau de visas que la France s'est engagée à accorder ?"

En effet, la Première ministre Élisabeth Borne s'est rendue à Alger au début du mois pour une visite de deux jours ayant pour but de relancer les relations franco-algériennes. Un déplacement survenu moins deux mois après celui du chef de l'État, Emmanuel Macron.

