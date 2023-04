Qui est Alvin Bragg, le procureur progressiste qui pourrait condamner Donald Trump ?

Cet homme veut faire condamner le 45e président des États-Unis et l'image d'anti-Trump par excellence lui colle à la peau. Accusé d'avoir acheté le silence d'une ancienne maîtresse pendant sa campagne électorale en 2016, Donald Trump assistera à sa première audience le mardi 4 avril et sera confronté une nouvelle fois au procureur Alvin Bragg. Leur seul point commun ? Ils viennent tous les deux de New-York. Pour le reste, les deux hommes sont complètements opposés.

Le premier afro-américain à occuper ce poste

Alvin Bragg a grandi à Harlem dans les années 1970 et il est devenu l'homme le plus coriace de la ville qui ne dort jamais. Considéré comme progressiste sur les questions sociales, il lutte contre la corruption au quotidien. Diplômé d'Harvard, l'homme de 49 ans a ensuite été élu procureur général. Il est devenu par la même occasion le premier afro-américain à occuper ce poste.

D'après lui, suivre les faits est le point primordial de son métier : "On suit les faits et la loi. Et au moment de rendre nos conclusions, soit nous prononcerons une inculpation, soit nous publierons un communiqué pour expliquer notre choix", avait-il détaillé il y a quelques semaines. Ce n'est pas la première fois que les deux hommes s'affrontent puisqu'Alvin Bragg a déjà condamné la fondation du milliardaire quelques mois auparavant pour fraude fiscale.