Retraites : qu'attendent les grévistes de la rencontre entre l'intersyndicale et Élisabeth Borne ?

Faut-il s'attendre à la fin d'un dialogue de sourds entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale ? La Première ministre reçoit ce mercredi les représentants des huit principaux syndicats, qui demandent toujours le retrait de la réforme des retraites. L'entrée en lice de la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, sera particulièrement observée. Qu'attendent les militants de la CGT de leur nouvelle leader ? Europe 1 est allée à leur rencontre à Aix-en-Provence.

Pas de négociations avec le gouvernement

Sur le piquet de grève, des camions bleus barrent l'entrée du bâtiment de l'entreprise Enedis. À la lecture des revendications sur les bâches, le message est clair : pas de négociations avec le gouvernement. "J'espère que ça va durer que cinq minutes et que l'intersyndicale sera droit dans ses bottes en disant 'soit on retire cette loi, soit on discute de rien d'autre'", rappelle Jean-Pierre Worms de la CGT RTE.

Baptême de feu pour Sophie Binet

Cette négociation sera le baptême du feu pour Sophie Binet, dont la réaction sera scrutée par la base. Pour Nicolas Davant, de la CGT énergie, sa présence à Matignon est indispensable : "On ne peut pas se plaindre du manque de dialogue et ne pas venir à la discussion lorsqu'on nous invite. On verra ce qui ressortira de la discussion. On ne veut pas parler d'autre chose, ce n'est pas le sujet du moment. On n'attend pas grand chose sincèrement".

Ce n'est pas l'avis de Lydia Frenzel, syndicaliste aux services départementaux. Elle attend beaucoup de ce rendez-vous avec Elisabeth Borne. "Ah oui, c'est un vrai rendez-vous ! Je pense que ça se joue là. Moi, j'y crois vraiment. Ça peut tout changer aussi d'avoir une femme à la tête de la CGT. Moi, je trouve que c'est intéressant", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Selon elle, l'issue du rendez-vous aura une grande influence sur la prochaine journée de mobilisation prévue jeudi.