Quand les ministres font du rab avant de partir : "Leurs vacances sont un peu longues cette année"

Emmanuel Macron est à Brégançon depuis jeudi dernier et le gouvernement est officiellement en vacances depuis vendredi soir. Mais certains jouent les prolongations au bureau.

"On montre que, malgré les vacances, le gouvernement est encore au travail", glisse un conseiller ministériel. C’est vrai qu'ils sont plusieurs sur le pont. Bruno Le Maire ne décroche de Bercy que jeudi. Edouard Philippe a un agenda bien chargé jusqu'à mercredi : "Des rendez-vous avec des ministres, des parlementaires, des chefs d'entreprises, et une ou deux sorties sur le terrain, voire trois !", énumère un de ses proches.

"Il faut dire que leurs vacances sont un peu longues cette année"

Des déplacements sont aussi à l'agenda de la Garde des sceaux ou du ministre du Logement. Et si le parlement est fermé depuis jeudi, Marc Fesneau reste à son ministère au moins jusqu'à lundi soir pour faire ce qu'il n'a "pas eu le temps de faire ces dernières semaines", confie-t-il.

"Il faut dire que leurs vacances sont un peu longues cette année", reconnait un conseiller, puisque la rentrée est prévue le 21 août. En milieu de semaine, tous devraient quand même partir sur leurs lieux de vacances, histoire de souffler un peu après une année compliquée. Et au gouvernement, on prédit que ce ne sera pas forcément la rentrée la plus reposante.