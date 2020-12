VIDÉO - Quand Edouard Philippe racontait sa première rencontre avec Valéry Giscard d'Estaing... en l'imitant

C'est la famille politique de droite qui a réuni ces deux hommes : Edouard Philippe et Valéry Giscard d'Estaing. Il y a sept ans, sur Europe 1, l'ancien Premier ministre Edouard Philippe racontait sa première rencontre avec l'ancien président de la République, mort mercredi soir à l'âge de 94 ans du coronavirus. Il est alors maire du Havre et offre même sa plus belle imitation de VGE dans l'émission Des clics et des claques.

"C'était dans les Landes à la première université d'été de l'UMP avec des jeunes", se rappelle Édouard Philippe. Il y avait 1.500 à 2.000 jeunes environ qui étaient là et Giscard devait venir parler de la construction européenne et du projet de Constitution. Alain Juppé était en retard ce jour-là, donc il me demande de recevoir Giscard", raconte-t-il. À ce moment-là, le jeune Edouard, la trentaine, sent l'appréhension monter : "il avait la réputation d'être assez dur, voire méchant et j'étais impressionné".

"Il avait raison !"

Lors de cette rencontre, Edouard Philippe est le directeur général de l'Union pour un Mouvement Populaire (UMP), l'ancêtre des Républicains, fondé par Jacques Chirac, qui s'opposait au centre droit de l'UDF (Union pour la Démocratie Française) de Valéry Giscard d'Estaing. Édouard Philippe raconte ensuite l'échange qu'il a eu avec VGE, en l'imitant. Pour lui, l'UMP ne pouvait pas fonctionner pour "deux raisons". "La première c'est que vous avez voulu structurer la vie politique autour de deux grands partis sans changer le mode de scrutin (...) et la deuxième c'est que vous n'avez pas profité de la création de l'UMP pour vous débarrasser des vieux barons", raconte l'ancien Premier ministre en imitant VGE. Et pour lui Valéry Giscard d'Estaing "avait raison !"

Une imitation épatante de la voix de Valéry Giscard d'Estaing, déjà âgé à cette époque. "En même temps la voix de VGE jeune je ne l'ai jamais connue", s'amuse Edouard Philippe.