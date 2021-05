Procès Bygmalion : ce qu'il faut savoir sur l'affaire qui empoisonne la droite

DÉCRYPTAGE

Après un faux départ en mars dû à l'hospitalisation pour cause de Covid-19 de l'un des avocats des prévenus, le procès de l'affaire Bygmalion s'ouvre jeudi. 14 prévenus, dont Nicolas Sarkozy, sont jugés pour les dépenses excessives de la campagne présidentielle de 2012. Une affaire qui fait vaciller la droite depuis des années et dans laquelle il est question d'escroquerie et de complicité de financement illégal de campagne, sur fond d'un vaste système de fausse facturation. Europe 1 fait le point sur ce dossier.

Quels sont les faits ?

Tout commence par 363.615 euros. En juillet 2013, le compte de campagne de Nicolas Sarkozy est officiellement rejeté pour dépassement du plafond fixé à 22 millions d’euros. Cette décision est une déflagration politique. C’est en effet la première fois qu’un finaliste de la présidentielle est privé de remboursement public. Et avec une ardoise de 11 millions d’euros, l’UMP de Jean-François Copé est au bord du gouffre.

Le "sarkothon" est alors lancé. En deux mois, les dons des sympathisants affluent pour payer les dettes. La campagne de 2012 n’est plus qu’un mauvais souvenir, mais pas pour longtemps. En février 2014, le nom "Bygmalion" surgit dans l'actualité. C'est celui d'une agence de communication appartenant à des proches de Jean-François Copé.

Car en 2012, lorsque la campagne présidentielle s'accélère et que les meetings du candidat Sarkozy se multiplient, les dépenses s'envolent, au risque de dépasser les plafonds autorisés. Le problème se pose alors de savoir comment payer la société événementielle en charge donc de l'organisation des meetings.

La solution trouvée à ce moment là est simple, mais illégale. Les factures de Bygmalion, pour des meetings bien réels, ne sont plus adressées à l'association de financement de la campagne, mais directement à l'UMP, libellées sous diverses conventions cette fois tout à fait fictives. Au total, près de 80% de la facturation de la société Event et Cie, filiale de Bygmalion, seront ainsi "reventilées" illégalement.

La question centrale de ce procès sera donc de savoir qui a orchestré ou eu connaissance de ce système frauduleux.

Pourquoi l'affaire déchire la droite

Au final, Bygmalion est l’histoire d’une campagne qui va coûter près du double du montant légal. Au coeur du feuilleton Bygmalion, la droite se livre alors à un jeu de massacre. Jean-François Copé est chassé de la tête du parti, mais ne sera finalement pas mis en examen, contrairement à Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui encore, cette affaire continue d'empoisonner la droite, copéistes et sarkozystes se renvoyant la responsabilité. Jean-François Copé, ancien patron de l'UMP et actuel maire de Meaux, a bénéficié d'un non-lieu. Il sera entendu comme témoin pendant le procès.

Nicolas Sarkozy de retour devant les juges

Pour Nicolas Sarkozy, c'est un retour devant les juges, quelques mois après le procès dit des écoutes, dans lequel il a été condamné à trois ans de prison dont un ferme (condamnation dont il a fait appel). Mais la détermination de l'ancien chef de l'Etat est intacte, selon son entourage.

L'accusation lui reproche d'avoir largement laissé déraper les dépenses au fil des meetings et d'avoir disposé au final d'un montant bien supérieur aux plafonds autorisés pour sa campagne, avec un dépassement de l'ordre de 20 millions d'euros. Et si c'est bien le candidat qui a signé ces comptes de campagne falsifiés, l'enquête n'a toutefois pas établi qu'il ait orchestré, participé ou même été mis au courant des pratiques illégales de facturation mises en place entre la société Bygmalion et son équipe de campagne.

En tous cas, Nicolas Sarkozy, à l'inverse des 13 autres prévenus, n'est pas poursuivi pour escroquerie ou complicité. Et signe sans doute qu'il entend bien faire comprendre qu'il n'est pas au centre de ce dossier, l'ancien président a assuré qu'il se tenait à la disposition de la justice les jours où sa présence serait nécessaire au tribunal, mais il pourrait bien ne pas se présenter ce jeudi, puisque le traditionnel appel des prévenus a déjà été fait en mars.

Que dit Bygmalion ?

Côté Bygmalion, dès que l’affaire avait éclaté, deux de ses dirigeants avaient tout de suite reconnu les faits, en expliquant avoir fait ce choix pour sauver leur entreprise, "placés devant le fait accompli par l’UMP", avaient-ils affirmé, comme le rappelle à Europe 1 Me Patrick Maisonneuve, l’avocat de Guy Alvès, l'un des dirigeants.

"Bygmalion a décidé à l'époque d'assumer ce qui s'était passé, de répondre favorablement à la demande faite par l'UMP de faire des vraies fausses facture correspondant à la prestation, mais qui était imputées à la mauvaise personne", rappelle-t-il. "C'était aussi pour eux une des conditions pour être payés et ça leur permettait aussi de payer leurs sous-traitants, car ils avaient en charge le financement global des évènements".

Ces évènements de 2012, rappelle encore Patrick Maisonneuve, "c'est vrai, ont eu un coût très important car il y a eu une accélération de la campagne à ce moment-là. Mais en même temps, c'était facturé à l'UMP, le parti du candidat... Donc ça a aussi contribué à faciliter ce passage à l'acte". "Et si le candidat de l'UMP gagne les élections présidentielles, la mécanique de la Ve République fait que derrière, l'UMP a un financement qui lui revient de façon quasi mécanique", ajoute-t-il.

Tout cela, conclut l'avocat, "fait qu'ils ont accepté ce qu'ils n'auraient pas dû accepter, ce qu'ils ont assumé depuis le début de l'enquête et qu'ils continueront d'assumer devant le tribunal".