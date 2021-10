Prix de l'énergie : l'exécutif tente de désamorcer la colère sociale

DÉCRYPTAGE

Blocage des prix du gaz jusqu'en 2022, hausse limitée des prix de l'électricité : Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures jeudi soir pour aider les français à régler leurs factures énergétiques. Des annonces fortes pour marquer les esprits et tenter de calmer la colère : voilà la stratégie de l'exécutif. Car dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on admet une vraie inquiétude. Le mouvement des gilets jaunes ont imprégné le quinquennat Macron et la trace est toujours indélébile dans les esprits de ses conseillers.

Le gouvernement sort l'artillerie lourde

À sept mois de l'élection présidentielle, hors de question donc pour le gouvernement de voir resurgir ce mouvement, quitte à sortir l'artillerie lourde. C'est ce qu'a fait jeudi soir Jean Castex en présentant son "bouclier tarifaire". Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et le communiste Fabien Roussel réclamaient ces mesure. Le fait que le gouvernement les ait annoncées aussi rapidement est le signe d'une fébrilité, ou plutôt d'une ambition désormais à peine cachée en macronie. Le blocage des prix du gaz court jusqu'en avril 2022, le mois vers lequel tous les regards sont tournées, mais pour bien d'autres raisons que les prix de l'énergie.