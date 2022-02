Présidentielle : pourquoi un ralliement entre Jadot et Taubira n'est pas à l'ordre du jour

La gauche est-elle en train d’avancer vers une candidature unique ? En tout cas, les équipes de Christiane Taubira et Yannick Jadot se sont rencontrées dans la plus grande discrétion dimanche, à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Une alliance serait bienvenue pour les deux candidats, à la peine dans les sondages. Mais un accord semble encore loin. Pas de négociations secrètes mais de simples échanges entre Christiane Taubira et Yannick Jadot.

Christiane Taubira à l’Assemblée ?

Les deux camps n’ont pas prévu de se revoir, pour le moment. C’est ce que martèlent les proches de Christiane Taubira, comme le président du Parti radical de gauche Guillaume Lacroix : "A ce stade aucune nouvelle date n’a été fixée. Aucune discussion concrète n’a été posée. Il s’agissait simplement dans une gauche qui peut et qui veut gouverner ensemble de se dire que quand même la moindre des choses est qu’on se parle".

Se parler donc mais sans évoquer directement de ralliement. L’équipe des Verts a tout de même proposé de confier à Christiane Taubira la présidence de l’Assemblée nationale ou d’une assemblée constituante si elle venait à rejoindre sa campagne. Mardi, Yannick Jadot s’est lui-même dit prêt à l’accueillir bras ouverts.

Convergence de vues

Et cela n'est pas si étonnant, puisqu'en scrutant les propositions de Christiane Taubira pour l'environnement (crime d’écocide, fin des véhicules thermiques d’ici à 2030, ou encore TVA à taux zéro sur les produits bio), une convergence apparaît avec le programme de Yannick Jadot. Et elle est de taille : les propositions y figurent aussi en toutes lettres