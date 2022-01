Présidentielle : comment Valérie Pécresse veut alléger la fiscalité sur les successions

Dans un entretien au Figaro publié dimanche, Valérie Pécresse , la candidate LR à l'élection présidentielle a affirmé qu'elle souhaitait défiscaliser l'héritage pour 95% des Français et faciliter les donations. Après un début de campagne lors duquel elle a beaucoup parlé d'immigration et de sécurité, la candidate de la droite s'adresse cette fois à des électeurs plus aisés, dont certains ont voté pour Emmanuel Macron en 2017.

La candidate défend deux mesures principales. Premièrement, elle veut faire en sorte que chaque parent puisse donner 100.000 euros de manière défiscalisée tous les six ans, contre quinze aujourd'hui. Cette mesure concerne les donations parents-enfants mais également des grands-parents aux petits-enfants.

Valérie Pécresse souhaite également que les successions de 200.000 euros et moins soient exonérées d'impôts. La candidate reprend ainsi à son compte les propositions d'Eric Ciotti. Le député des Alpes-Maritimes et finaliste du Congrès des Républicains parle d'un "impôt sur la mort". Une formule choc, employée également par Eric Zemmour qui vise lui aussi cet électorat composé de retraités, de commerçants et de chefs d'entreprise. Un électorat traditionnellement de droite, très disputé cette année, que Valérie Pécresse n'entend pas abandonner à ses adversaires.