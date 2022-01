Présidentielle : Valérie Pécresse inaugure son QG de campagne

Malgré la vague Omicron, la campagne présidentielle a bien repris son cours. Valérie Pécresse , la candidate LR à l'élection présidentielle , inaugure ce mardi son nouveau QG de campagne, situé dans le 17ème arrondissement de la capitale. C'est dans cet immeuble de trois étages à la façade bleue et estampillé "Pécresse 2022" que la candidate préparera la dernière ligne droite de la campagne.

La candidate de la droite n'a d'ailleurs pas traîné à inaugurer son QG en répondant à la polémique sur l'interruption de l'examen du texte sur le pass vaccinal , lundi, à l'Assemblée, à laquelle a participé le groupe des députés LR. "Nous critiquons l'impréparation de ce gouvernement, l'impréparation face à cette crise. Mais nous sommes aussi un parti de responsabilités. Et en terme de responsabilité, la position du groupe a été affirmée à l'Assemblée et elle le sera aussi au Sénat : nous ne nous opposons pas à ce texte. C'est la position du groupe à l'Assemblée et au Sénat", a-t-elle affirmé.

Le mois de janvier va être crucial pour Valérie Pécresse. La candidate martèle à qui veut bien l'entendre qu'elle veut porter un projet de rupture, avec pour mots d'ordre de rétablir l'autorité, les libertés et la dignité. Il y a deux enjeux pour la candidate : sortir du coude à coude avec Marine Le Pen - les deux femmes sont presque à égalité dans les sondages - et se distinguer clairement d'Emmanuel Macron, qui, pour l'instant, fait toujours la course en tête dans les sondages.