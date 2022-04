Présidentielle : une association se mobilise pour inciter les Français à aller voter

À moins de 24h de l'élection présidentielle, beaucoup de Français sont encore indécis et ne savent pas pour qui ils vont voter dimanche. Pour leur venir en aide, plusieurs associations vont se mobiliser pour inciter les Français à aller voter. Elles placardent, notamment, des messages dans la rue avec ce message : "Aller voter" ou "Ne manquez pas le rendez-vous de demain".

Convaincre les réfractaires

On peut aussi retrouver ces associations à la sortie du métro, avec un discours bien rodé, comme l'explique Ninon Lagarde, membre de l'association Tous élus : "Nous, on se place du côté pratique. On essaie d'expliquer aux gens où ils peuvent voter, ou ils peuvent trouver leur bureau de vote, jusqu'à quelle heure il est ouvert, etc", explique-t-elle. "Par exemple, on rencontre énormément de gens dans la rue, persuadés de la nécessité d'avoir sa carte d'électeur pour avoir le droit d'aller voter alors qu'elle ne sert pas à grand-chose et qu'elle n'est pas du tout obligatoire pour se déplacer", ajoute Ninon Lagarde.

Mais dans leur discours, les membres de l'association n'essaient pas de convaincre ou de culpabiliser les réfractaires. Ils cherchent plutôt à montrer à tous que le vote est une action simple et non contraignante.

Éviter un taux d'abstention record

Demain, l'association Tous Élus sera dans les rues de Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Strasbourg, mais surtout dans des quartiers où les électeurs avaient massivement boudé les urnes il y a cinq ans. Ils espèrent ainsi réduire le taux d'abstention qui s'annonce record.