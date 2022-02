Présidentielle : quels sont les enjeux du grand meeting de Pécresse au Zénith de Paris ?

ANALYSE

Le meeting de la dernière chance ? Valérie Pécresse est au Zénith de Paris cet après-midi pour relancer sa campagne. La candidate de la droite joue gros, après une semaine marquée par plusieurs départs d’élus LR chez Emmanuel Macron et les critiques de Nicolas Sarkozy parues dans la presse.

Un nouvel élan pour sa campagne

Valérie Pécresse veut prononcer un discours fondateur pour la suite de sa campagne. Un discours censé montrer sa vision de la France, et qui doit insuffler un nouvel élan à une campagne qui stagne jusqu’ici . Valérie Pécresse multiplie pourtant les déplacements et les propositions mais son message peine à imprimer dans l’opinion.

D’où l’importance de ce meeting, exercice où la candidate n’est pourtant pas la plus à l’aise, mais où elle cherchera à marquer les esprits...

Susciter le désir auprès des électeurs

Elle a travaillé son discours ces derniers jours avec ses conseillers et sa plume, Igor Mitrofanoff. Et, si le contenu n’a pas filtré, plusieurs proches l’encourageaient récemment à se dévoiler, à parler d’elle, et de sa relation à la France et aux Français. L’objectif : donner de la chair à son discours et susciter le désir auprès des électeurs.

Valérie Pécresse est presque dos au mur, rattrapée dans certains sondages par Éric Zemmour et confrontée aux défections dans son camp cette semaine. Mais la candidate se dit "sereine et combative". "Elle sait exactement ce qu’elle veut faire", poursuit un proche.

Elle pourra compter cet après-midi sur une salle pleine, près de 7.000 personnes et de nombreux jeunes, présents pour mettre l’ambiance. Chez LR, nombreux sont ceux qui voient ce discours comme le plus important de sa vie. "Ça passe ou ça casse", résume un cadre de la campagne.