Présidentielle : Aurélien Pradié appelle les candidats de droite "à se parler"

INTERVIEW

Les Républicains continuent de freiner des quatre fers face à une primaire qui semble pourtant de plus en plus inéluctable. Mardi soir, le bureau politique du parti n’a pas réussi à trancher la question, mais ses membres se sont toutefois accordés sur la nécessité d’enclencher un "processus de rassemblement" à l’automne, si d’ici là aucun candidat potentiel à droite pour la présidentielle ne s’est imposé sur ses rivaux. "Durant l’été nous allons demander à tous les candidats putatifs de se parler et de prendre leurs responsabilités, de se mettre d’accord", à expliqué au micro d’Europe Matin Aurélien Pradié, le secrétaire général des Républicains.

Selon lui, le parti ne doit pas céder à la précipitation. "Nous sommes dans une période où le sang-froid est devenu une chose rare, je vois les uns et les autres se précipiter à vouloir absolument désigner un candidat dans l’urgence, alors qu’il n’y a pas d’urgence à le faire", assure Aurélien Pradié, rappelant qu'en leurs temps Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ne s'étaient pas déclarés avant novembre. "Je ne pense pas qu’une primaire soit inéluctable", déclare encore le député.

S'imposer comme leader sans primaire

"Je suis convaincu que parmi tous les candidats qui espèrent devenir président de la République, il n’y en a pas un qui imagine pouvoir le faire seul", poursuit Aurélien Pradié, alors que l'ex-LR Xavier Bertrand, candidat déclaré à la présidentielle, a répété mardi soir qu'il refuserait de participer à une primaire. Pour Aurélien Pradié, le candidat qui portera les couleurs du parti devra au préalable faire montre de ses capacités de leader en écartant de lui-même ses rivaux, sans appel aux urnes. "Si l’on veut devenir président de la République, il faut déjà être capable de rassembler son camp", martèle notre invité. "Il faut que ces candidats montrent qu’il sont à la hauteur de la tâche."

Toujours sur Europe 1, Aurélien Pradié a redit sa "fidélité à François Baroin", estimant que le maire de Troyes se prononcera sur une éventuelle candidature à la présidentielle au cours de l'été.