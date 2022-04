Électeurs de Mélenchon, ils voteront Le Pen au second tour

REPORTAGE

"Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen au second tour de la présidentielle", a répété à plusieurs reprises Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise. Et pourtant, une partie de son électorat semble bien décider à ne pas suivre sa directive et voter à l'extrême droite au second tour. Comme à Pantin, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête avec 54% des voix

Un vote contre Macron

Assise sur l'un des bancs du parc Stalingrad, Valérie profite du soleil, un livre à la main. Mélenchoniste convaincue, elle a voté pour le candidat insoumis dimanche dernier. Mais le 24 avril, elle votera Marine Le Pen. "Parce qu'au niveau des opinions, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord avec Emmanuel Macron. Tout ce qu'il a fait en cinq ans… Je ne pense pas que ça soit du bon", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

"L'Europe nous appauvrit"

Comme Valérie, Frédéric a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, et votera Marine Le Pen au second. Ce musicien d'une cinquantaine d'années veut renverser la table. Pour lui, les partis qui se sont succédés au pouvoir n'ont pas été capables de régler les problèmes des Français. "Les thèmes que défendait Madame Le Pen il y a vingt ans sont toujours d'actualité. Cela veut dire que les problèmes n'ont pas été réglés avant. Et je suis un peu contre le mécanisme de l'Europe. Je pense que l'Europe nous appauvrit", déclare-t-il.

Selon un récent Sondage OpinionWay, publié sur Les Echos, 28% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon voteront Marine Le Pen au second tour.