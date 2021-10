Présidentielle : "On va se battre avec l'énergie de l'espoir" d'après Jean Léonetti

INTERVIEW

Le parti des Républicains vit-il un sursis ou un sursaut politique ? "On joue la survie non seulement d'un parti, mais d'une philosophie politique", a admis ce samedi Jean Léonetti, maire LR d'Antibes. "Celle du gaullisme, celle qui a fait la Ve République. Si on ne gagne pas cette élection présidentielle, on aura eu quinze ans d'opposition, soit la destruction de notre mouvement politique."

Les Républicains pourraient-ils disparaître avec cette présidentielle ? "On va se battre avec l'énergie de l'espoir" pour éviter la déroute affirme le maire. "On n'a pas intégré la défaite, on a au contraire intégré la victoire."

