«Jean-Luc Mélenchon doit pouvoir concourir» : David Lisnard donne son parrainage au candidat LFI

David Lisnard est inquiet. À moins de deux mois de l'élection présidentielle, le maire LR de Cannes redoute que certains candidats clés du paysage politique français ne réunissent pas les 500 parrainages requis. Dans un souci démocratique, David Lisnard a décidé d'accorder son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, comme il l'a annoncé sur Twitter ce dimanche. Et cela même si le président de La France insoumise est le candidat dont il est "le plus éloigné" et dont il "combat ardemment les convictions, ses idées et ses valeurs". David Lisnard a appelé tous les élus en capacité d'accorder leurs parrainages à soutenir ces candidats qui voient leurs candidatures menacées.

"Si l'un des trois candidats entre 10% et 18% dans les sondages, à savoir Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, ne pouvaient pas se présenter, on amplifierait la crise civique dans laquelle on est", a plaidé David Lisnard au micro d'Europe 1 ce lundi. "Jean-Luc Mélenchon doit pouvoir concourir." Le président de l'association des maires de France depuis 2021 rappelle que "le parrainage ne vaut pas soutien".

Parce que la candidate que je soutiens est lotie, par esprit républicain, souci civique, exigence démocratique, aussi pour que les démagogues ne jouent pas les victimes, enfin pour enlever de la pression (injuste) sur les maires et démontrer que «parrainage ne vaut pas soutien» : pic.twitter.com/5bGnNsrMbd — David Lisnard (@davidlisnard) February 20, 2022

Renouveler le dispositif de parrainage ?

David Lisnard a indiqué que Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas (encore) appelé à la suite de la signature de ce parrainage inattendu. Le Républicain a toutefois rappelé soutenir Valérie Pécresse dans l'élection, créditée de 15% d'intentions de vote selon le dernier sondage Ifop publié vendredi. Le visage des Républicains a pour sa part récolté de plus 2.000 parrainages.

Dans sa vidéo publiée sur Twitter dimanche soir, David Lisnard déclarait : "Je pense qu'il est important de prendre cette initiative et (...) de veiller à la libre expression démocratique et républicaine." Il a appelé à changer le dispositif de parrainage.