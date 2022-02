Présidentielle : Zemmour au second tour selon un sondage, la réaction de son entourage

Se dirige-t-on vers un second tourMacron-Zemmour ? C'est en tout cas ce qui se profile selon le dernier sondage IFOP publié vendredi. L'ex-journaliste y est crédité de 16,5% d'intentions de vote, devant Marine Le Pen (16%) et Valérie Pécresse (15%). De son côté, Emmanuel Macron bénéficie de la faveur de 25% des sondés et fait toujours la course largement devant ses adversaires.

Une nouvelle accueillie avec sérénité

Mais peu importe, puisque pour la première fois depuis le mois de novembre, Eric Zemmour est donné au second tour. Une nouvelle accueillie avec sérénité par l'équipe du candidat qui dit avoir accueilli ces derniers sondages sans véritable surprise, mais sans arriver à cacher leur gourmandise. Pour eux, ce n'est que la concrétisation des fortes audiences, de l'affluence dans les meetings et de la ferveur ressentie depuis le début de cette campagne. Mais l'entourage du candidat est avant tout attentif au timing.

Zemmour veut devenir le premier opposant de Macron

Car être donné au second tour à quelques jours de la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron est le scénario idéal pour Eric Zemmour. Après avoir ciblé Marine Le Pen puis Valérie Pécresse pour jouer l'unificateur des droites, le candidat veut profiter de cette nouvelle position pour endosser le rôle de premier opposant au chef de l'État. C'est contre lui qu'il va désormais concentrer ses attaques. Une stratégie commencée d'ailleurs dès samedi lors d'un discours au pied du mont Saint-Michel, où il a accusé Emmanuel Macron d'être le "président du néant". D'ailleurs, Éric Zemmour en est persuadé, le président sortant va le choisir comme adversaire principal, éclipsant de fait les autres candidats.