«On a toujours besoin d'un plus petit que soi» : Lassalle au chevet du PS, de LR et d'EELV

Les socialistes, les Républicains et les écologistes peuvent compter sur Jean Lassalle. Face aux déboires financiers du PS, des LR et de EELV, éliminés dès le premier tour de la présidentielle dimanche, le candidat de Résistons! a mis la main à son carnet de chèques. "Devant leurs difficultés financières, Résistons! a décidé de faire un don équivalent à chacun d'eux afin de respecter le principe d'égalité qui m'est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne...", a tweeté ironiquement le député des Pyrénées-Atlantiques.

Devant les difficultés financières du PS, LR et EELV, @ResistonsFrance a décidé de faire un don équivalent à chacun d’eux afin de respecter le principe d’égalité qui m’est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne…

« On a souvent besoin d’un plus petit que soi » pic.twitter.com/HIV7Alfmsq — Jean Lassalle (@jeanlassalle) April 11, 2022

Le montant non communiqué

Le candidat ayant obtenu un peu plus de 3% des voix (soit près du double de sa concurrente socialiste, Anne Hidalgo) a conclu son tweet avec une pointe d'humour, en faisant référence à la fable de Jean de la Fontaine Le lion et le rat, avec un clin d'œil : "On a toujours besoin d'un plus petit que soi." L'histoire ne dit pas quel montant a-t-il décidé de donner, Jean Lassalle masquant son carnet de chèques avec sa main gauche.

Le Parti socialiste, les Républicains et Europe Écologie-Les Verts sont en effet en instabilité financière. Les trois partis n'ont pas dépassé la barre des 5% au premier tour, ce qui ne leur permet pas de prétendre au remboursement intégral de leur campagne.