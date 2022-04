Présidentielle : il est encore temps de faire sa procuration pour dimanche

REPORTAGE

J-1 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il est temps pour les 48,7 millions d'électeurs inscrits de se rendre aux urnes. Mais pour ceux qui ne peuvent plus y aller et s'y prennent à la dernière minute, pas de panique. Il est encore temps de faire une procuration.

C'est ce qu'ont pu constater les agents de ce commissariat de Strasbourg. Près de 200 personnes y viennent tous les jours pour faire leur procuration. Comme Margot, les trois quarts d'entre elles ont déjà fait les démarches en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. C'est important pour moi d'aller voter. C'est très rapide, ça prend deux minutes. Il faut juste aller confirmer son identité à l'hôtel de police.", explique-t-elle.

Un million de Français avaient déjà leur procuration à l'avance

La confirmation des identités, c'est le rôle du brigadier du commissariat. "Soit que la personne passe par Internet et elle a un code à nous donner qu'on valide via notre application, soit elle remplit le document papier", détaille le policier. Dans ce cas, il faut se munir de sa carte d'identité et de sa carte d'électeur et s'armer de patience, car il risque d'y avoir la queue.

"C'est bien français, ils aiment bien faire ça à la dernière minute", plaisante-t-il. Plus d'un million de Français avaient tout de même déjà fait leur procuration la semaine dernière, selon le ministère de l'Intérieur.