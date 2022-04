Présidentielle : forte abstention en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie

Le taux de participation au premier tour de la présidentielle a fortement chuté dans plusieurs territoires d'outre-mer, dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, qui votaient en avance, mais il est en légère augmentation en Guadeloupe et à la Martinique. Le vote a commencé dès samedi dans les Antilles françaises, en Guyane (Amérique du Sud), à Saint-Pierre et Miquelon (archipel français d'Amérique du Nord) et en Polynésie française (Pacifique Sud). Il est également achevé en Nouvelle-Calédonie qui a 10 heures d'avance avec l'Hexagone.

Les plus forts taux d'abstention se retrouvent dans le Pacifique: en Polynésie française, seuls 23,78% de votants s'étaient déplacés à 17H00, selon l'estimation du Haut-commissariat. Ils étaient 43,97% à s'être déplacés en 2017, à la même heure.

En Nouvelle-Calédonie, le taux de participation à 17H00, deux heures avant la fermeture des bureaux de vote, était de 33,04% contre 41,80% cinq ans auparavant, selon le haut-commissariat de la République. A Wallis et Futuna, il était de 44,92% à 17H00, contre 49,15% en 2017. À la même heure, Saint-Pierre et Miquelon enregistrait un taux de participation de 44,40%.

Une hausse en Martinique

En Guadeloupe en revanche, le taux de participation à 17H00 samedi atteignait 37,08%, contre 34,17% lors de la présidentielle de 2017, à la même heure. Ce taux était également en légère hausse en Martinique avec 35,1% de participation à 17H00, contre 34,82% en 2017.

A la Réunion, île de l'océan indien qui a commencé à voter deux heures avant l'Hexagone, le taux de participation était de 20,65% à 12H00, contre 18,94% en 2017. A Mayotte également le taux de participation était en légère hausse à 12H00, à 16,98% contre 14,66% en 2017 à la mi-journée.