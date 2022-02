Présidentielle : Fabien Roussel affirme ses différences avec Jean-Luc Mélenchon

Toujours pas d'alliance en vue entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Invité au micro d'Europe 1, Fabien Roussel, candidat du parti communiste à la présidentielle, reconnaît tout de même des similitudes idéologiques avec son adversaire de la France insoumise : "Nous avons beaucoup de points communs sur certains aspects comme avec d'autres forces de gauche. Heureusement qu'il existe une différence entre la gauche et la droite, et que à gauche nous avons des points qui nous rassemblent", explique-t-il face à Sonia Mabrouk.

Malgré tout, Fabien Roussel insiste sur les différences qui le séparent de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat communiste évoque, notamment, la question de l'énergie comme dissensus principal entre les deux hommes : "Nous avons aussi des points de différence qui sont structurants. Je pense notamment à la question énergétique. Nous voyons tous qu'aujourd'hui, quand on voit la facture de gaz s'envoler, que la question énergétique est centrale. C'est une question de pouvoir d'achat. C'est un enjeu déterminant pour la réindustrialisation du pays", détaille-t-il.

Des différences sur la sécurité

"J'aimerais bien que les Français aient le choix entre deux projets à gauche qui sont différents. Et ma gauche est populaire, et républicaine. C'est une gauche républicaine et laïque qui met au cœur de son combat la tranquillité de tous", poursuit-il. Fabien Roussel a également pointé la sécurité comme autre désaccord majeur entre lui et l'Insoumis : "J'ai fait le choix de dire que je respecte autant les institutions chargées de la sécurité que celles chargées de la justice. Et je veux leur donner des moyens parce que tout le monde a le droit à la tranquillité publique. J'ai eu un discours fort là-dessus, qui n'est pas le même que celui qu'il tient", ajoute-t-il.