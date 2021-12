Présidentielle : Éric Zemmour calme le jeu chez Cyril Hanouna

Éric Zemmour était l'invité jeudi soir de Face à Baba, la nouvelle émission politique présentée par Cyril Hanouna sur C8. Le candidat à l'élection présidentielle était invité à échanger avec ses contradicteurs, parmi lesquels le député La France insoumise Alexis Corbière ou encore Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Habitué aux meetings houleux et aux déclarations polémiques, le candidat a visiblement tenu à ne pas commettre d'impair cette fois-ci.

Zemmour jugule ses travers de polémiste

Les émissions présentées par Cyril Hanouna sont regardées par un public jeune, populaire et plutôt abstentionniste. Autant de téléspectateurs auxquels Éric Zemmour veut parler. Parmi les débats les plus houleux : un échange avec le journaliste et militant antispéciste Aymeric Caron sur la question de l'immigration. "C'est l'une de vos forces d'essayer de mettre du sourire dans les horreurs que vous racontez", lui lance Aymeric Caron. "En général, vous, vous ne mettez pas de sourire dans les bêtises que vous racontez", lui rétorque le candidat à la présidentielle.

Éric Zemmour aurait pu tomber dans ses travers de polémiste, notamment face au député LFI Alexis Corbière avec lequel il a échangé sur l'éducation et l'histoire. Mais il a gardé son calme et a soigné son image de candidat qu'il travaille sur la forme comme sur le fond. Tout en allant sur le terrain des propositions, comme lorsqu'il répond à Éric Revel, journaliste et économiste. "J'ai proposé aussi l'extension de la participation. J'essaye de trouver des moyens qui augmentent le pouvoir d'achat des gens sans empiéter sur la compétitivité des entreprises", a expliqué le polémiste. Le candidat a évité les pièges et Cyril Hanouna a montré qu'il fallait désormais compter sur lui aussi comme animateur de débats politiques.