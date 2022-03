Présidentielle : Emmanuel Macron enfin décidé à lancer sa campagne ?

Emmanuel Macron s'apprêterait-il à lancer sa campagne ? Le chef de l'Etat va en tout cas présenter son programme cet après-midi à partir de 15h à Aubervilliers, lors d'une conférence de presse aux "Docks de Paris", une grande salle aux portes du 19e arrondissement de la capitale. Ses concurrents l’accusent d’esquiver les meetings, les confrontations et de ne pas avoir de programme. Cet après-midi, le candidat Macron veut démontrer l’inverse.

Un exercice d'explication

Le président veut passer à l'offensive dans cette campagne pour y entrer pleinement. Il veut prendre le temps sur le fond. Ce sera un exercice d'explication en longueur, décrypte un de ses conseillers. Trois à quatre heures pour dévoiler point par point son programme. Une manière de répondre à ses adversaires, qui lui reprochent d'étouffer la présidentielle tout en évitant soigneusement le débat direct avec eux.

Tout à l'heure, c'est aux questions de plus de 200 journalistes qu'il devra faire face et, pour l'occasion, le président sortant a réservé des surprises, il va montrer que l'ADN macroniste est d'être disruptif, prévient-on dans son entourage. Emmanuel Macron présentera des idées nouvelles, des propositions de mesures clivantes, aussi bien sur l'économie que sur les questions de société, promet un élu.

La campagne s'accélère

Ce qui ne manquera pas de faire réagir ses concurrents et, par là même, de centrer le débat sur son programme. Et une fois l'attention captée, le candidat Macron ne compte absolument pas s'en défaire. Dès demain, il poursuivra l'exercice à Pau chez son ami François Bayrou, en répondant aux questions de lecteurs des journaux Sud-Ouest et La République des Pyrénées. Si la guerre en Ukraine contraint encore son agenda, de l'aveu même d'un poids lourd de la macronie, ça y' est, la campagne s'accélère.