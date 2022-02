Présidentielle : Emmanuel Macron candidat la semaine prochaine ?

La candidature d’Emmanuel Macron ne fait plus aucun mystère. Après avoir entretenu un semblant de suspense, le chef de l'Etat devrait se déclarer candidat avant ou pendant le Salon international de l’Agriculture, samedi 26 février. Sauf si la situation dégénère en Ukraine, ce qui pourrait alors rebattre les cartes et repousser l’annonce du président.

Un bureau exécutif élargi lundi soir

Pour preuve, les salariés du parti et de la campagne se sont retrouvés hier après-midi pour marquer l’entrée dans les cinquante derniers jours avant le premier tour. Il s’agissait de souder les équipes avant la déclaration de candidature d’Emmanuel Macron. Et s’il fallait un autre signe que ce n’est désormais plus qu’une question de jour : tous les responsables de la majorité présidentielle sont conviés demain soir à un bureau exécutif élargi. Des cadres de La République en Marche mais aussi François Bayrou du Modem, ou encore Edouard Philippe d’Horizon, assisteront à cette réunion physiquement ou en visioconférence.

Un "esprit veillé d'armes"

Et, afin de montrer une certaine unité derrière le chef de l’Etat, de nombreux ministres seront également présents, dont le premier d’entre eux : Jean Castex. Cette soirée se tiendra "dans un esprit veillé d’armes" résume un poids lourd de la macronie. De quoi aiguiser une dernière fois les couteaux avant l’entrée du candidat Macron dans la bataille.