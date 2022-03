Présidentielle : derniers préparatifs pour le débat de Valérie Pécresse et Eric Zemmour

Eric Zemmour et Valérie Pécresse préparent leur débat avec minutie. Jeudi soir, à 20h15 heures sur LCI, les deux candidats à l'élection présidentielle se feront face. La candidate des Républicains a reçu de nombreuses contributions de ses équipes mais elle travaille ensuite seule. Quant à Éric Zemmour, son agenda a été aménagé hier et aujourd'hui pour lui libérer du temps. L'un et l'autre veulent convaincre le même électorat : les électeurs de François Fillon en 2017, mais n'ont pas le même objectif.

Valérie Pécresse va cibler ceux qui pourraient être tentés d'aller vers Reconquête!. Elle veut leur montrer que c'est elle qui a les solutions pour tourner la page du quinquennat Macron et qu'elle tiendra ses engagements.

Un débat pour redorer l'image de Zemmour ?

Eric Zemmour, quant à lui, veut convaincre qu'il est le seul candidat d'une droite forte. Son équipe passe d'ailleurs au crible les 20 ans d’engagements de Valérie Pécresse. Il veut la mettre devant ses contradictions et ce qu'il estime être ses revirements.

Que ce soit du côté de Valérie Pécresse ou d'Eric Zemmour, l'enjeu est capital : l'entourage du candidat Reconquête! espère même que ce débat lui permette de rebondir. Il a perdu près de 5 points, chez les électeurs qui avaient voté François Fillon en 2017, ces derniers jours.