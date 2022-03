Une oratrice de Pécresse qualifie son directeur de campagne de «nul» et se retire

L'une des "oratrices régionales" de Valérie Pécresse, Babette de Rozières, s'est retirée mardi de l'organigramme en critiquant vivement le directeur de campagne Patrick Stefanini qu'elle a qualifié de "complètement nul". "Je ne peux pas cautionner une campagne tout à fait hors-sol avec un directeur de campagne complètement nul. Ça n'a ni queue ni tête, on ne comprend rien dans cette campagne, (...) ça ne m'intéresse pas", a affirmé Babette de Rozières sur CNews.

Pécresse a affiché "un certain mépris pour les Outre-mer"

"J'ai décidé non seulement de ne pas soutenir Valérie mais je dirai aussi à mes compatriotes de ne pas le faire car c'est un certain mépris qu'elle a affiché pour les Outre-mer", a-t-elle ajouté. Selon la conseillère régionale LR d'Ile-de-France, "il n'y a aucune densité humaine" dans la campagne, "pas de sincérité, rien, on communique par Whatsapp avec un directeur de campagne (...) qui fait une campagne des années 80".

"Quand on veut avoir un champion, il faut avoir un bon entraîneur. Elle a choisi un canard boiteux, elle en subit les conséquences", a ajouté Babette de Rozières selon qui Valérie Pécresse "s'est entourée de personnes pas au niveau". Sans apporter clairement son soutien à Emmanuel Macron, elle a estimé qu'en ces circonstances "très graves", il faudrait "ou reporter la présidentielle ou renforcer ce président qui gère l'Ukraine en ce moment".

L'entourage de Pécresse, "un vrai et énorme problème"

Egalement invité sur le plateau de CNews, le maire LR de Chalon-sur-Saône Gilles Platret a estimé que "l'entourage de Valérie Pécresse est un vrai et énorme problème". "La campagne a été mal menée depuis le départ et M. Stefanini en est en grande partie responsable", a-t-il ajouté, estimant que "l'entourage ne doit pas être protecteur, une campagne c'est une prise de risques". Ancien porte-parole de LR, ayant lui même pris du recul fin janvier par rapport à la campagne, M. Platret fait l'objet de spéculations régulières sur un éventuel rapprochement avec Eric Zemmour.

Patrick Stefanni, ancien directeur de campagne de François Fillon, avait déjà été durement critiqué début février par l'ancienne ministre Rachida Dati qui l'avait qualifié de "loser" et de "déserteur" dont elle n'a "pas de leçons à recevoir". La campagne de Valérie Pécresse patine depuis quelque temps et dimanche l'ancienne ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie, pourtant membre du "conseil de défense" sur l'Ukraine réuni par la candidate LR, avait refusé sur I24 de dire si elle voterait pour elle à la présidentielle.