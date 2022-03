Présidentielle : comment la guerre en Ukraine bouleverse l'agenda de Macron

ANALYSE

Emmanuel Macron pourra-t-il lancer sa campagne dans les jours à venir ? Il ne lui reste plus qu'une semaine pour déclarer officiellement sa candidature à la présidentielle. Une déclaration d'abord retardée par la crise sanitaire, et désormais par le conflit opposant à la Russie à l'Ukraine. Le chef de l'Etat devait effectuer son premier meeting de campagne samedi au Parc Chanot à Marseille. La guerre est venue bouleverser son agenda : la réunion publique a tout bonnement été reportée. "On ne va pas faire un meeting dans un climat aussi dramatique. Ce ne serait pas compris" justifie un proche du chef de l’Etat.

Profil bas chez les militants

Dans l’équipe de campagne du futur candidat la tonalité est aussi dans la sobriété : "On a demandé à nos militants de faire profil bas", explique un cadre du mouvement. "Il faut être flexible et pragmatique", avance un autre stratège.

Une annonce solennelle et empreinte de gravité

Dans la Macronie, la campagne est donc repoussée à plus tard en raison du contexte, alors que l’annonce de la candidature d’Emmanuel Macron aura lieu d’ici à vendredi. Sur la forme, plus question que cette étape importante soit effectuée dans le cadre d’un déplacement en région. L’entourage du chef de l’Etat laisse entendre que l’annonce sera très solennelle et empreinte de gravité. "On tient compte du contexte global qui évolue d’heure en heure", a d'ailleurs expliqué un proche conseiller du président à Europe 1.