Présidentielle : comment Emmanuel Macron va-t-il déclarer sa candidature ?

ANALYSE

Il ne reste plus qu'une semaine à Emmanuel Macron pour déclarer officiellement sa candidature à l'élection présidentielle. Une déclaration retardée par la crise sanitaire d'abord, et désormais par le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. La date butoir est fixée à vendredi par le Conseil constitutionnel, alors que le chef de l'État dispose déjà des 500 parrainages requis, et n'a donc plus qu'à confirmer sa candidature. Mais cette semaine s'annonce chargée pour le président.

Tout va commencer avec le conseil de défense et de sécurité nationale consacré à la situation en Ukraine, qui doit débuter ce lundi à 11 heures. La guerre qui fait rage à l'est du pays bouleverse logiquement l'agenda du président, et donc celui du futur candidat.

La déclaration de candidature sera très solennelle

Jusqu'à présent, il était question que le chef de l'État effectue un déplacement en région entre mercredi et vendredi, comme le révélait Europe 1, avant de tenir un premier meeting à Marseille le 5 mars. C'est au cours de ce déplacement en région qu'il aurait dû déclarer sa candidature à la présidentielle. Mais, il ne s'agirait plus de la forme spécifiquement privilégiée. "On tient compte du contexte global qui évolue d’heure en heure", explique d'ailleurs un proche conseiller du président à Europe 1.

Rien n'est donc définitivement calé concernant la manière dont Emmanuel Macron va se déclarer. Toutefois, une certitude anime l’entourage du président sortant : la candidature du locataire de l’Elysée à sa réélection sera très solennelle, avec une certaine gravité. Comme si cette semaine n’était pas celle où Emmanuel Macron allait enfiler le costume de candidat, mais plutôt garder celui de chef de guerre.