Présidentielle : comment Emmanuel Macron compte sur ses ministres pour faire campagne

REPORTAGE

Emmanuel Macron peut compter sur ses ministres pour faire campagne pour lui, à seulement 25 jours du premier tour. Eric Dupond-Moretti et Brigitte Klinkert étaient hier dans sa ville natale, Amiens, pour mobiliser les militants et leur rappeler que rien n'était joué. Reportage.

"Il faut être vigilant"

Il ne faut pas croire que la victoire est acquise malgré des sondages très favorables : c'est le message qu'a martelé Eric Dupond-Moretti, qui était à Amiens, la ville natale d'Emmanuel Macron. Le Garde des Sceaux a fait le déplacement avec la ministre de l'Insertion, Brigitte Klinkert, elle aussi venue pour appeler les militants à se mobiliser avant les élections.

"Rien n'est jamais gagné", a-t-elle lancé . "Jusqu'au dernier moment, il faut être vigilant. Il faut être sur le terrain et porter jour et nuit le programme d'Emmanuel Macron. Il faut que les militants d'Amiens que nous avons rencontrés ce soir avec Eric Dupond-Moretti, soient ses relais tous les jours", a-t-elle confié à Europe 1.

L'élection n'est pas jouée

Un message reçu cinq sur cinq par Les Jeunes avec Macron comme Hugo, qui va aller tracter devant les facs le samedi. "Je vais aussi tracter sur les marchés", affirme-t-il sur Europe 1. "On va essayer d'aller au contact de la population au maximum et de mobiliser les gens en leur disant que les élections ne sont pas jouées et en leur montrant le programme aussi". Un programme que tous attendent de connaître en détail. Emmanuel Macron dévoilera les grandes lignes de son projet lors d'une conférence de presse, demain, à Aubervilliers.