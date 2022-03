Présidentielle : à trois semaines du premier tour, Fabien Roussel lance les «apéroussel»

C'est la dernière idée de Fabien Roussel pour remobiliser son électorat à moins de trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat communiste veut lancer une série de réunions publiques conviviales avec ses partisans, baptisées les "apéroussel". Crédité d'environ 5% dans les sondages, le leader du PCF souhaite donc donner un nouvel élan à sa campagne et proposer, en plus du traditionnel tractage, du porte-à-porte et de ses interventions médiatiques, 500 apéritifs d'ici au 10 avril.

Je lance ce soir les Apé’Roussel !



D’ici au premier tour, organisons tous les soirs des apéros pour présenter notre programme en toute convivialité.



Et avec modération sur les boissons ! #RousselNantespic.twitter.com/Ct1euEp3Oa — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) March 21, 2022

Des apéritifs à la sortie du métro

Ces "apéroussels" doivent commencer dès cette semaine, comme l'a annoncé le candidat lundi en meeting à Nantes. Ils seront organisés par les militants communistes eux-mêmes, sur les places des villages, à la sortie des bouches de métro ou en bas des immeubles. Ces derniers fourniront d'ailleurs les boissons et différents aliments. Comme l'explique l'entourage de Fabien Roussel à RMC, ces apéritifs "permettent de discuter politique de manière plus conviviale".

Ce mardi, dans un entretien au Parisien, le candidat communiste a également expliqué qu'en cas de second tour Macron-Le Pen, il appellerait "à faire barrage à l'extrême droite".