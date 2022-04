Présidentielle : 35.000 militants et une «ambiance Superbowl» pour le meeting de Macron

Un rendez-vous très important à huit jours du premier tour de la présidentielle. C'est ce samedi qu'Emmanuel Macron tient son seul et unique meeting de campagne avant le premier tour. Et le président-candidat veut marquer les esprits. Son entourage promet d'ailleurs un meeting hors du commun. "Ce sera ambiance Superbowl", prédit même un conseiller, cinq ans après le désormais célèbre "parce que c'est notre projet".

35.000 militants prévus

Emmanuel Macron veut insuffler "un moment d’union et de communion", annonce de son côté un autre soutien du candidat. Selon l’équipe de campagne du président sortant, plus de 35.000 militants seront présents. "60% venant de Paris et 40% de province", précise-t-on dans l’entourage du candidat, qui compte s’adresser à tous les Français. En parallèle, son meeting sera également à suivre sur le jeu vidéo Minecraft.

D’ailleurs, il sera le seul à prendre la parole à la tribune devant les membres du gouvernement, invité à faire bloc autour de lui. Jean Castex en tête, mais aussi l’ex-Premier ministre Edouard Philippe. Un discours centré sur la France pour les cinq prochaines années qui devrait durer environ une heure.