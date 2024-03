Présidentielle 2027 : Bruno Le Maire se positionne à son tour parmi les prétendants à la succession d'Emmanuel Macron

Nul besoin d'annonce officielle. Les mots de Bruno Le Maire dans Le Journal du Dimanche montrent son cap jusqu'aux portes du palais de l'Élysée. Le ministre de l'Économie prône un Big Bang de notre modèle sociale, souhaitant également la fin de l'État providence. La gratuité de tout, pour tous, tout le temps, c'est intenable, assure-t-il.

"Réveillons-nous face à la Chine et aux États-Unis"

Selon Bruno Le Maire, faute de moyens, les Français doivent choisir entre soigner, innover, protéger ou transmettre. Lui propose de réduire nos dépenses sociales. Un discours à contre-courant de sa politique budgétaire depuis son arrivée à Bercy.

Le ministre de l'Économie s'empare également d'autres problématiques majeures comme son plaidoyer en faveur du référendum ou son cri du cœur à l'Union européenne, "réveillons-nous face à la Chine et aux États-Unis".

Dans cette bataille pour 2027, Bruno Le Maire tente de rattraper son retard derrière Édouard Philippe et Gérald Darmanin, ses deux amis et anciens camarades de l'UMP deviennent donc chaque jour un peu plus ses principaux concurrents à la succession d'Emmanuel Macron.