Présidentielle 2022 : pour Saporta, "les LR ont été 'zemmourisés'"

Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier sont en pleine guerre ouverte pour se voir nommer champion des Républicains en vue de la campagne 2022. Et ils perdent un temps précieux à en croire Isabelle Saporta. Invitée de "Punchline" sur Europe 1, elle estime que "l'espèce de procrastination dans laquelle et LR est en train de lui flinguer sa campagne". Sans oublier que "c'est effectivement Eric Zemmour qui dicte la campagne LR" avance l'éditrice. Au point même de lâcher que "les LR ont été 'zemmourisés'".