Pouvoir d'achat : «Il faut améliorer le salaire net sans toucher au salaire brut», prône Zemmour

Eric Zemmour se positionne sur le thème du pouvoir d'achat, qui s'impose comme un thème majeur de l'élection présidentielle. Alors que les Français jugent sévèrement le bilan d'Emmanuel Macron en la matière, le candidat de Reconquête! affirme qu'une augmentation des salaires nets permettrait de faire monter en puissance le pouvoir d'achat.

Baisse de la CSG

"Moi, je suis contre la lutte des classes. Je veux permettre la progression du pouvoir d'achat, l'augmentation du salaire net sans affecter la compétitivité des entreprises", explique Eric Zemmour. "Il faut améliorer le salaire net sans toucher au salaire brut. Je propose la baisse de la CSG pour les salaires de moins de 2.000 euros. Cela permet une augmentation du salaire net de 105 euros par mois", développe le candidat de Reconquête!.

Remboursement des frais d'essence

Comment Eric Zemmour compte-t-il financer cette mesure ? "Par la suppression des prestations sociales non contributives aux étrangers", assure l'ancien polémiste au micro de Sonia Mabrouk. Et, le candidat de Reconquête! va plus loin dans ses propositions en évoquant la mise en place d'un "treizième, quatorzième voire quinzième mois" mais aussi le remboursement des frais d'essence pour les 18 millions de Français qui vont au travail avec leur voiture, sur le modèle du remboursement du pass Navigo. Ce remboursement sera plafonné à 40 euros.

Concernant la politique familiale, Eric Zemmour propose de doubler le quotient familial. "Et surtout, je propose de donner 10.000 euros pour chaque naissance en zone rurale", poursuit-il. Une manière, selon lui, de relancer la natalité.