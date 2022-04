Pourquoi Marine Le Pen pourrait ne pas reprendre la tête du Rassemblement national ?

Marine Le Pen a une nouvelle fois vu lui échapper un destin présidentiel mais a tout de même recueilli 8% de voix en plus par rapport à 2017. La candidate du RN est arrivée en tête dans 28 départements, contre seulement deux il y a cinq ans. Si elle se concentre sur les législatives, elle pourrait bien ne pas reprendre la présidence de son parti.

Pas une once de division au RN

Marine Le Pen est arrivée dans le seizième arrondissement vers 14h30. Elle a présidé le bureau exécutif et le bureau national qui a suivi à 16 heures. En réunion, l'ambiance n'était absolument pas à la défaite et il n'y pas une once de division au RN aujourd'hui, dit-on à Europe 1.

Les cadres ont débriefé les résultats. Et selon un participant, les deux objectifs que le FN s'était fixés sont remplis. Petit un : l'image de Marine Le Pen s'est considérablement améliorée. Petit deux : les résultats historiques, Marine Le Pen est arrivée en tête dans 28 départements d'outre-mer compris.

La phrase d'Eric Zemmour est mal passée

Les instances du Rassemblement national ont regardé les résultats à la loupe. Il y a 158 circonscriptions où ils sont majoritaires au second tour et ils présenteront 577 candidats sur les 577 circonscriptions. Concernant les alliances aux élections législatives, la porte est totalement fermée du côté de Marine Le Pen pour l'instant à un accord d'appareil avec le parti Reconquête!. La phrase d'Eric Zemmour sur les huit défaites associées au nom Le Pen à la présidentielle, est très mal passée ici, même si l'ancien journaliste du Figaro multiplie les appels du pied pour une union. Cependant, il y aura peut-être des accords individuels avec Guillaume Peltier ou le patron des Jeunes avec Zemmour, Stanislas Rigault.

Quant à l'avenir de Marine Le Pen, elle va se représenter sur sa circonscription du Pas-de-Calais mais elle ne devrait pas reprendre la présidence du parti pour le moment.