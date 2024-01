Pourquoi la conférence de presse de ce mardi soir est capitale pour Emmanuel Macron

L'enjeu est de taille et le rendez-vous majeur pour le président de la République. Pour Emmanuel Macron, ce rendez-vous à une heure de grande écoute est capital. L'un de ses conseillers livre cette confidence : "À travers cette conférence, il veut effacer les 20 mois d'Élisabeth Borne. Son deuxième quinquennat va commencer aujourd’hui."

"C'est sa dernière chance"

En ce 16 janvier, c'est en quelque sorte un nouveau départ que souhaite amorcer le chef de l'État. "Le Président est conscient qu'il ne peut pas se louper", glisse l'un de ses proches. Plus d’un an et demi après avoir été réélu, Emmanuel Macron fixera un "nouveau cap". Une conférence de presse aux allures d’oral de rattrapage et à l’image de sa décision de nommer Gabriel Attal et de ses choix de faire appel à des ministres issus de la droite.

Il va tenter le tout pour le tout, "avec des annonces", promet son entourage. "À l’automne prochain, nous serons déjà à la moitié de son mandat. Après s’ouvrira la bataille de 2027" décrypte un conseiller, "c'est sa dernière chance". Avant d'être condamné au rôle de spectateur, Emmanuel Macron est décidé à revendiquer celui d'acteur. Lever de rideau à 20h15.