Pour Jean Castex, les années Philippe à Matignon "resteront marquées dans l'Histoire"

Vendredi, lors de la passation de pouvoir, le nouveau Premier ministre Jean Castex a pris la parole pour rendre hommage à l'action de son prédécesseur Édouard Philippe. "Les trois années que vous avez passées ici à Matignon à diriger l'action gouvernementale resteront marquées dans l'Histoire de notre pays", a-t-il déclaré.

"Vous avez été le chef du gouvernement qui a dû affronter la plus grave crise sanitaire qui ait affecté notre pays, l'Europe, le monde depuis de très nombreuses décennies. Il se trouve aussi que c'est dans ces circonstances que vous avez bien voulu faire appel à moi pour vous seconder dans cet exercice et notamment dans la phase dite de déconfinement. J'ai eu l'honneur de travailler de près sous votre autorité et je voudrais tout simplement ici, publiquement, témoigner de l'engagement qui a été le vôtre, du souci constant de protéger nos concitoyens, d'expliquer la situation", a encore dit Jean Castex.

Castex veut "plus que jamais réunir la Nation"

Le nouveau Premier ministre a aussi affirmé vouloir "plus que jamais réunir la Nation" face à la crise économique et sociale qui est "déjà là" avec le coronavirus. "Les priorités devront donc évoluer. Les méthodes devront donc être adaptées", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'une "nouvelle étape du quinquennat s'ouvre".