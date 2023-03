Pour Aurore Bergé, «la France Insoumise favorise la montée de l'extrême droite en France»

Dans un entretien au journal Le Parisien, le ministre du Travail Olivier Dussopt a affirmé que la réforme des retraites était "une réforme de gauche qui aurait pu être portée par un gouvernement social-démocrate". Une réforme pourtant largement rejetée par la gauche, comme cela s'est vu lors des débats houleux à l'Assemblée nationale. Quelques jours avant, dans les colonnes du Monde, le Ministre du Travail avait également affirmé que Marine Le Pen "a été bien plus républicaine que beaucoup d'autres", lors des débats à l'Assemblée.

Invitée du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale Aurore Bergé est revenue sur le sujet, fustigeant le comportement des députés de La France Insoumise, ainsi que des députés du Rassemblement national. Selon elle, "la France Insoumise favorise la montée de l'extrême droite en France".

"La gauche est complètement soumise à Jean-Luc Mélenchon"

"Les mêmes de la gauche qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée nationale ont voté la réforme Touraine" en 2014, qui prévoit un allongement de la durée de cotisation à 43 ans. Cette réforme était portée par la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine sous François Hollande. "Sur la question de la durée de cotisation, on accélère un dispositif que la gauche a voté, que la gauche a choisi, que la gauche a voulu mettre en œuvre et aujourd'hui c'est eux qui se renient. S'ils nous renient sur la question de la réforme des retraites, qu'ils nous expliquent comment on pourrait financer nos pensions de retraite", a martelé Aurore Bergé.

Selon la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, les députés LFI auraient un "double discours", différent dans l'hémicycle et "en coulisse". "Le problème est que la gauche à l'Assemblée nationale est complètement soumise à Jean-Luc Mélenchon. Il n'est même plus député, il n'est même plus président de parti. Mais en vérité, c'est lui qui donne les ordres. Et à la fin, les communistes, les socialistes, les écologistes y sont soumis. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils viennent nous voir en coulisse, nous dire qu'ils sont mal à l'aise avec les pratiques. Il y a un double discours", affirme-t-elle au micro du Grand Rendez-vous.

"La France insoumise favorise par ses comportements l'extrême droite"

Selon elle, ces élus "ont signé un accord électoral avec la Nupes pour sauver leurs sièges. Ils ont accepté un programme électoral dont ils savent pertinemment qu'il ne pourra pas être mis en œuvre et qui n'est pas souhaité par les Français, sinon ils nous auraient placé en cohabitation", considère-t-elle.

Quant aux députés du Rassemblement national, selon Aurore Bergé, "ils sont surtout planqués". "Je n'ai pas entendu la voix des députés d'extrême-droite pendant toute la réforme. On n'a pas pu débattre avec eux dans l'hémicycle car ils se sont planqués", insiste-t-elle. Revenant sur les propos d'Olivier Dussopt, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée affirme que le ministre du Travail "n'a pas dit que le RN est républicain".

Pour elle, "la France insoumise favorise par ses comportements, par ses outrances, par ses insultes, l'extrême droite. La France insoumise est devenue un paravent derrière lequel l'extrême droite peut se planquer parce qu'elle n'a qu'une chose à faire : se taire pour apparaître plus respectable. Malheureusement, ça confirme que la France insoumise favorise la montée de l'extrême droite en France", a-t-elle conclu au micro du Grand Rendez-vous.