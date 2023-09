Popularité : Emmanuel Macron en légère baisse, petit rebond pour Elisabeth Borne

La cote de popularité d'Emmanuel Macron est en légère baisse de deux points tandis que celle d'Elisabeth Borne remonte de trois points, selon un sondage mensuel Ifop/Fiducial pour Paris Match et Sud Radio publié mardi. Par rapport à août, le président de la République perd deux points à 31% d'opinions favorables sur son action et se rapproche de son plus bas niveau (29%) atteint au printemps. La Première ministre progresse, en revanche, de trois points à 33%, soit sept points au-dessus de son niveau le plus bas atteint en juin.

Le Rassemblement national, la meilleure opposition à Emmanuel Macron

Seuls 24% des Français considèrent que le chef de l'Etat est "proche" de leurs "préoccupations" (28% pour la cheffe du gouvernement) et 37% qu'il est "capable de réformer le pays" (33% pour Elisabeth Borne). Par ailleurs, pour plus d'un tiers des personnes interrogées (37%), le Rassemblement national constitue la formation qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron devant La France insoumise (26%).

Sondage mené entre le 31 août et le 1er septembre 2023 auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points de pourcentage.