La popularité d'Emmanuel Macron en hausse, "c'est un effet 'grand débat national'"

INTERVIEW

Le lancement du "grand débat national" semble avoir un impact sur l'opinion publique puisque la cote de popularité d'Emmanuel Macron est à la hausse, selon le baromètre mensuel Ifop pour le Journal du Dimanche. Un "bol d'air" néanmoins très relatif, assure Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'Ifop, au micro d'Europe 1 dimanche.

"Une progression significative dans un contexte d'impopularité structurelle". "Ce que l'on retient, c'est un rebond pour Emmanuel Macron qui reste très impopulaire mais qui, pour la première fois depuis un an, connaît un regain de popularité. 27% de personnes satisfaites [de son action], c'est quatre points de plus qu'au mois de décembre 2018. Et lorsqu'on regarde cette année où il est passé de 50% à 23% de sondés satisfaits, pour la première fois il connaît une progression significative dans un contexte d'impopularité structurelle puisque 72% des Français se disent mécontents."

Un effet "grand débat". "Mais on voit qu'il y a eu un effet lié à l'annonce du 'grand débat'. En positif, du fait qu'il est au centre du jeu, qu'il a fait des efforts avec l'ouverture du 'grand débat' et se rapproche des Français. Et chez les personnes mécontentes, un président déconnecté, arrogant, qui n'arrive pas à améliorer leur situation."