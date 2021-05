Plainte de Darmanin contre Pulvar : "Le débat politique peut vivre sans passer par les tribunaux", regrette Pompili

INTERVIEW

La guerre est déclarée entre Audrey Pulvar, tête de liste PS aux régionales en Île-de-France, et Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur a déposé une plainte dimanche contre l'ancienne journaliste, qu'il accuse de "diffamer la police". Audrey Pulvar a jugé "glaçante" la manifestation des forces de l'ordre mercredi devant l'Assemblée nationale. La plainte du ministre concerne également une vidéo diffusée en 2020, et dans laquelle la candidate dénonce "le racisme dans la police" en France. "Le débat politique peut vivre sans passer par les tribunaux", a commenté au micro d'Europe Matin, mardi, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili.

"Il y a assez de place pour un échange d'arguments"

"On est dans un pays de droit. On est dans un pays de liberté. Et la liberté, c'est aussi la liberté d'expression", tient à rappeler Barbara Pompili. "Je crois qu'il y a une place pour le débat, y compris dans des périodes électorales comme ça, même s'il est un peu musclé", estime la ministre. "Dans le débat politique, il y a assez de place pour un échange d'arguments sans devoir être obligé de passer par les tribunaux", soutient-elle.

Barbara Pompili précise toutefois ne pas partager les positions d'Audrey Pulvar. "Je ne suis pas d'accord avec les mots qui ont été employés", souligne-t-elle. "Est-ce pour cela qu'il faut qu'ils soient devant la justice ?", renchérit l'ancienne députée de la Somme. "Maintenant, à la justice de le dire puisque elle a été saisie."