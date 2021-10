Pierre-Yves Bournazel : "Edouard Philippe est une boussole pour l'avenir"

INTERVIEW

Après plusieurs mois d'attente. Edouard Philippe va lancer son propre parti, ce samedi, au Havre, ville dont il est le maire depuis 2010. L'ancien homme fort de Matignon compte peser à quelques mois de l'élection présidentielle, et met ses troupes en ordre de bataille dans l'optique de 2027. Avec ce nouveau parti, Édouard Philippe veut élargir la majorité présidentielle actuelle et aller chercher des maires et des députés classés à droite et Macron-compatibles. Pierre-Yves Bournazel sera parmi les soutiens de l'ex-premier ministre au Havre, il était invité au micro d'Europe 1 ce samedi matin.

Une "référence politique"

Le député de Paris n'a pas caché son admiration pour l'ex-premier ministre. "Edouard Philippe est un homme d'Etat. Et les hommes d'Etat ne courent pas les rues. Il est pour nous une référence politique et une boussole pour l'avenir. Il a une grande capacité de rassemblement. Il est clair, loyal dans son engagement pour le président de la République, aujourd'hui et demain pour 2022, car nous souhaitons la candidature d'Emmanuel Macron et nous le soutiendrons".

Offrir un "espace de respiration politique"

Pour lui, l'objectif de ce micro-parti est de rassembler. "Nous voulons travailler pour le pays, amener des idées, fédérer des citoyens qui se reconnaissent dans une vision ouverte de la société profondément humaniste. Quand je vois Les Républicains aujourd'hui, une bonne partie d'entre eux ont perdu leur boussole républicaine. Lorsque le vice-président des Républicains dit qu'il y a de l'épuration ethnique aujourd'hui dans certains quartiers ou lorsque monsieur Ciotti dit qu'il préfère monsieur Zemmour à monsieur Macron, clairement nous offrons un espace de respiration politique où la modération primera sur le populisme".

Pierre-Yves Bournazel s'est refusé à faire des conjonctures sur l'éventuelle candidature d'Edouard Philippe à la présidentielle de 2027. "Ce n'est pas du tout le sujet. Nous sommes en 2021 et nous construisons autour d'Edouard Philippe une offre politique nouvelle positive. L'objectif c'est d'aider Emmanuel Macron à avoir cinq ans de plus. Avec la montée des populisme, il est important d'avoir un pôle centrale humaniste ouvert", a-t-il souligné.